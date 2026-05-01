Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I İstanbul'da toplu ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi: Valilik duyurdu! O duraklar kullanıma kapatılacak
Giriş Tarihi: 1.05.2026 00:30 Son Güncelleme: 1.05.2026 00:45

Son Dakika Haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda Taksim ile Şişli meydanına çıkan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

Son Dakika Haberleri... İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından alınan önlemler kapsamında Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
