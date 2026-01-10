Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA I Uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga: Maslak Klein'e uyuşturucu baskını! Polisler arama yapıyor
Giriş Tarihi: 10.01.2026 02:54 Son Güncelleme: 10.01.2026 03:34

Son Dakika Haberleri... İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında İstanbul Maslak’ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi. Maslak Klein Phonix adlı mekana baskın yapıldı. Narkotik Masası Polisleri mekanda aramalarını sürdürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel'e yapılan baskının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul Maslak'ta ünlü bir mekana operasyon düzenledi.

SAAT 02.30'DA BASKIN YAPILDI

Maslak Klein Phonix adlı mekana saat 02.30'da baskın yapıldı.

100 POLİS AYNI ANDA MEKANA GİRDİ
Narkotik masasıda görev yapan 100 polis eğlence mekanına eş zamanlı baskın yaptı. Bütün giriş ve çıkış noktaları kontrol altına alına eğlence mekanında, içeride üst araması yapıldı.

