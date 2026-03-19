Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka ve multimedya açıklaması: Bayram denetimleri nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2026 10:15 Son Güncelleme: 19.03.2026 10:32

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka ve multimedya açıklaması: Bayram denetimleri nasıl olacak?

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram denetimleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bakan Çiftçi, 313 bin personelin görev yapacağını bildirdi. Bakan Çiftçi ayrıca, APP plaka ve multimedya düzenlemesi hakkında da mesaj verdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi’den APP plaka ve multimedya açıklaması: Bayram denetimleri nasıl olacak?
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak." dedi.

Bakan Çiftçi şu bilgileri verdi:

Tatil süresince denetimleri artıracağız. Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Mutlaka uyarı levhalarımız olacak.

16 helikopter, 1222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak.390 gemi ve bot da sahil güvenlik unsurlarımızla beraber denetimlere iştirak edecek.

APP PLAKA VE MULTİMEDYA DÜZENLEMESİ

(APP plaka düzenlemesi) Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu konuda şoförler odasına akın etti. Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, ek süre verdik.

(Multimedya yönetmeliği) Araçlardaki ses ve haberleşme sistemleri ile ilgili uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Yönetmeliği çıkarıncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka ve multimedya açıklaması: Bayram denetimleri nasıl olacak?
