SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Çiftçi’den APP plaka ve multimedya açıklaması: Bayram denetimleri nasıl olacak?

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "313 bin 745 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak." dedi.
Bakan Çiftçi şu bilgileri verdi:
Tatil süresince denetimleri artıracağız. Kesinlikle tuzaklama suretiyle radar denetimi yapmayacağız. Mutlaka uyarı levhalarımız olacak.
16 helikopter, 1222 SİHA, İHA ve dron havadan denetim yapacak.390 gemi ve bot da sahil güvenlik unsurlarımızla beraber denetimlere iştirak edecek.
(APP plaka düzenlemesi) Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu konuda şoförler odasına akın etti. Baktık ki vatandaşımız mağdur olacak, ek süre verdik.
(Multimedya yönetmeliği) Araçlardaki ses ve haberleşme sistemleri ile ilgili uygulama yönetmeliği üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Yönetmeliği çıkarıncaya kadar kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız.