SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Araç içi multimedya cihazı cezaları iptal edildi!

Giriş Tarihi: 15.03.2026 15:44 Son Güncelleme: 15.03.2026 16:08

Son dakika haberleri: 27 Şubat 2026’da yürürlüğe giren düzenlemeyle sürücülerin görüş alanındaki multimedya ve görüntü cihazlarına ceza getirilmişti. Yapılan yeni değerlendirme sonucunda, uygulamada birlik sağlanıncaya kadar söz konusu cezaların uygulanması durduruldu. Bu kapsamda 27 Şubat’tan sonra kesilen cezaların iptal edilmesine karar verildi. Araçlara sonradan eklenen müzik sistemlerine yönelik denetimler ise 1 Nisan’a kadar yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılacak.

Kerim CENGİL
27 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında sürücülerin izleme ve kullanma alanı içinde kalan multimedya ve görüntü cihazlarına yönelik yeni bir düzenleme getirilmişti. Ancak uygulamaya ilişkin tartışmalar ve farklı yorumların ortaya çıkması üzerine düzenleme yeniden değerlendirildi.

CEZALARIN UYGULANMASI DURDURULDU

Yapılan değerlendirmede, trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesi amacıyla yönetmelik düzenlemesi yapılmasına karar verildi. Bu yönetmelik yürürlüğe girene kadar ise sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak fiiline ilişkin cezai yaptırımların uygulanması durduruldu.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren söz konusu hükme dayanılarak kesilen tüm cezaların iptal edilmesine karar verildi.

MÜZİK SİSTEMLERİ İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ

Açıklamada ayrıca araçlara sonradan ilave edilen müzik sistemlerine yönelik denetimlerin de kademeli olarak uygulanacağı belirtildi. Buna göre denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek.

1 Nisan'dan itibaren ise ilgili kanun kapsamında söz konusu sistemlere yönelik denetim ve yaptırımların uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

Yetkililer, düzenlemenin trafikte güvenliğin sağlanması ve uygulamada birlik oluşturulması amacıyla yapıldığını vurgulayarak kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.

