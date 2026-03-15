SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Araç içi multimedya cihazı cezaları iptal edildi!

CEZALARIN UYGULANMASI DURDURULDU

Yapılan değerlendirmede, trafik güvenliğini etkilemeyecek şekilde kanunun trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak biçimde uygulanabilmesi amacıyla yönetmelik düzenlemesi yapılmasına karar verildi. Bu yönetmelik yürürlüğe girene kadar ise sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak fiiline ilişkin cezai yaptırımların uygulanması durduruldu.

Bu kapsamda 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren söz konusu hükme dayanılarak kesilen tüm cezaların iptal edilmesine karar verildi.