Giriş Tarihi: 17.03.2026 15:30

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara operasyon: 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

DHA
79 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 100 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. 42 adet yasa dışı sigara imalathanesi deşifre edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı tütün mamulleri, makaron ile elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere yönelik 79 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

Tütün ve alkolden elektronik eşyaya, tarihi eserden akaryakıta kadar tüm kaçakçılık türlerine yönelik operasyonlarımıza devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

