SON DAKİKA: Iğdır’da silahlı kavga; 1 ölü ve çok sayıda yaralı var...

SON DAKİKA: Olay, Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Şevket B., Azat B., Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.