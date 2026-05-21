Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:53 Son Güncelleme: 21.05.2026 08:57

SON DAKİKA... İBB'ye yönelik 'İhaleye Fesat Karıştırma' operasyonunda yeni gelişme: 60 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB’nin iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne yönelik “İhaleye Fesat Karıştırma” operasyonunda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emir SOMER
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişiler tarafından organize edildiğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İhale süreçlerinde mevzuatlara aykırı şekilde bir takım işlemlerin gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyetler kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun işlendiği tespit edilmişti. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova İlleri'nde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

#İSTANBUL #İSTANBUL EMNİYETİ

