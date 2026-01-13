SON DAKİKA... İki öğretmeni öldürüp su kuyusuna atmıştı! Cani Cafer Arslan hakkında çarpıcı gelişme!

Cafer Arslan, çetesiyle birlikte 2004 yılında işlediği çifte cinayetin ardından öldürdükleri öğretmenleri su kuyusuna attırmasıyla gündeme gelmişti. Olay sonrası önce çete üyeleri, ardından baş şüpheli Arslan yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece cinayeti itiraf etmelerinin ardından tutuklanmıştı.
Arslan, 13 Ekim 2025'te cezaevinden firar etmesinin ardından tekrar polislerin radarına girdi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri firarinin izini sürdü. Teknik ve fiziki takip sonucunda 41 suçtan aranması bulunan Arslan, Eyüpsultan'daki saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Yakalanan şüpheli detaylı sorgu yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliye yapılan sorgulamada 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası, 3 milyon 464 bin 990 TL para cezası, Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve karşılıksız çek gibi suçlardan 41 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi.
20 YIL ÖNCE İKİ ÖĞRETMENİ ÖLDÜRÜP KUYUYA ATTIRMIŞ
Cafer Arslan'ın dosyası, 2004 yılında Türkiye gündemini sarsan "kuyu cinayeti"ne uzanıyor. Arslan, Beykoz'da öğretmen Ahmet Eroğlu ile ortağı Erol Öztürk'ü zengin olduklarını düşünerek fidye amacıyla kaçırdı. Ancak ikilinin öğretmen olduğunu öğrenen çete üyeleri, başlarına ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından cesetler Pendik'te bir su kuyusuna atıldı.
Şüphelilerin peşine düşen polis, o dönemde önce çete üyeleri ardından Arslan bir süre kaçmayı başaran Arslan'ı yakaladı. Cezaevinden firar ettikten sonra tekrar yakalanan Arslan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.