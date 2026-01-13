SON DAKİKA... İki öğretmeni öldürüp su kuyusuna atmıştı! Cani Cafer Arslan hakkında çarpıcı gelişme!

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yakalanan şüpheli detaylı sorgu yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliye yapılan sorgulamada 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası, 3 milyon 464 bin 990 TL para cezası, Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve karşılıksız çek gibi suçlardan 41 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi.