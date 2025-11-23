Son Dakika! İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde yeni detaylar: Avukatlar bile rüşvet parasıyla belirlendi

Ayrıca gözaltındaki şüphelilerin kendi müdafilerini tanımadığı, CMK avukatı atanmasının engellendiği ve hatta şüphelilerin kendi özel avukatlarının bile çağrılmadığı iddia edildi. Karaçam'a göre avukatlara "Parayı dert etmeyin" denilerek ücretlerin dışarıdan karşılanacağı bildirildi.

Karaçam, İmamoğlu'nun avukatı olduğu belirtilen Mehmet Pehlivan'ın, Turan Taşkın Özer'den aldığı ve yurtdışından gelen parayla seçilen avukatlara kişi başı 12 bin dolar ödeme yaptığını, Pehlivan'ın tutuklanmasından sonra bu ödemelerin durduğunu ifade etti.





Mehmet Pehlivan



TUTUKLANINCA ÖDEMELER DE KESİLDİ

Avukat Emin Karaçam (ifadesinden): Avukat Mehmet Zengin'in bu para transferini Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Av. Mehmet Pehlivan'ın parayı göndermesi üzerine gerçekleştiriyor. Av. Mehmet Pehlivan da parayı CHP milletvekili olan Turan Taşkın Özer'den alıyor. Bu hususları ben yanımda çalışan meslektaşım Didem Kılıç'tan öğrendim. Pehlivan tutuklandıktan sonra ödemelerin akışı kesilmiş. Ne zaman yeni ödeme alacaklarını bilmediklerini söylemişler.

Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu