SON DAKİKA | İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere katılmışlardı! 106 provokatör yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Saraçhane başta olmak üzere İstanbul genelindeki izinsiz gösterilerle ilgili operasyon düzenledi. İzinsiz gösterilerde "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve "Polise Mukavemet" suçlarına karışan kişilerin açık kimlikleri tespit edildi. 143 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda; yasaklama kararlarına rağmen kanunlara aykırı olarak faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.