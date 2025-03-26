Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere katılmışlardı! 106 provokatör yakalandı
Giriş Tarihi: 26.3.2025 14:28 Son Güncelleme: 26.3.2025 14:38

SON DAKİKA | İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere katılmışlardı! 106 provokatör yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana devam eden eylemler nedeniyle İstanbul'da bugün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 106 şüpheli yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
SON DAKİKA | İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere katılmışlardı! 106 provokatör yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Saraçhane başta olmak üzere İstanbul genelindeki izinsiz gösterilerle ilgili operasyon düzenledi. İzinsiz gösterilerde "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve "Polise Mukavemet" suçlarına karışan kişilerin açık kimlikleri tespit edildi. 143 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda; yasaklama kararlarına rağmen kanunlara aykırı olarak faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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SON DAKİKA | İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösterilere katılmışlardı! 106 provokatör yakalandı
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