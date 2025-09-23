Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı çıktı: Eski sekreterim Sibel uygunsuz görüntülerimi sattı!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding’e yönelik düğmeye bastı. Operasyonda, suç gelirlerini akladıkları gerekçesi Investco Holding yetkilisi 19 şüpheli gözaltına alındı. SABAH operasyonla ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Öyle ki Nihat Özçelik’in eski sekreteri Sibel İ. İle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte yasak aşk skandalının patladığı borsa manipülasyonu operasyonunun ayrıntıları…

Borsada işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ARALARINDA HOLDİNG YETKİLİLERİNİN DE OLDUĞU 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları öne sürülen Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel ve Adem Ceylan gözaltına alındı.

BORSA MANİPÜLASYONUNDAN YASAK AŞK ÇIKTI!

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporlar ve şüpheli beyanları doğrultusunda gözaltına alınan Nihat Özçelik'in ifadesine SABAH ulaştı. Aylık 20 milyon TL geliri olduğunu beyan eden şüphelilerden Nihat Özçelik, hakkında ki suçlamaları kabul etmeyerek yaşananlardan eski sekreteri Sibel İ.'yi sorumlu tuttu.

Özçelik, "Sibel, benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.'ya satmış. Bu içerikler yüzünden sürekli şantaja maruz kalıyorum.

Bu kızın açtığı 'cinsel saldırı' davasından beraat ettim. Ama hala ondan kurtulamıyorum. Bu tezgahı onlar planladı" açıklaması yaptı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından 13 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından aralarında Nihat Özçelik'inde bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

