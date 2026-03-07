SON DAKİKA! İran’da sıcak saatler! İsrail füzesi Türk TIR’ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralandı!

TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ: GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Kazvin eyaletini geçtikten kısa bir süre sonra, iddialara göre İsrail'den ateşlenen bir füze doğrudan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR'a isabet etti. Patlamanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç saniyeler içinde alev topuna döndü. Konvoydaki diğer Türk şoförlerin dehşet dolu bakışları arasında araçtan ağır yaralı olarak tahliye edilen Fırat, bölgedeki Zencan Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diğer şoförlerin saldırıyı yara almadan atlatması ise tek teselli kaynağı oldu.