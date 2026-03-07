SON DAKİKA! İran’da sıcak saatler! İsrail füzesi Türk TIR’ını vurdu! Şoför Hüseyin Fırat ağır yaralandı!

DÖNÜŞ YOLUNDA KABUSU YAŞADI
Dönüş yolculuğu için babası Coşkun Fırat'ın da aralarında bulunduğu 15 araçlık Türk konvoyuna katılan genç şoför, 5 Mart tarihinde İran'a giriş yaptı. Ancak Zencan kentine doğru ilerleyen konvoy, bölgedeki gerilimin tam ortasında kaldı.
TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ: GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Kazvin eyaletini geçtikten kısa bir süre sonra, iddialara göre İsrail'den ateşlenen bir füze doğrudan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR'a isabet etti. Patlamanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç saniyeler içinde alev topuna döndü. Konvoydaki diğer Türk şoförlerin dehşet dolu bakışları arasında araçtan ağır yaralı olarak tahliye edilen Fırat, bölgedeki Zencan Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Diğer şoförlerin saldırıyı yara almadan atlatması ise tek teselli kaynağı oldu.
GÖZÜ YAŞLI ANNEDEN YÜREK YAKAN TALEP
Oğlunun ağır yaralandığı haberiyle sarsılan anne Hayriye Fırat, Reyhanlı'daki evinde yetkililere seslendi. Gözyaşları içinde yardım isteyen acılı anne, şu ifadeleri kullandı: "Oğlum sadece ekmeğinin peşindeydi. Babasıyla aynı konvoyda dönerken bu saldırı gerçekleşmiş. Sağlık durumunun çok ciddi olduğunu biliyoruz. Tek isteğimiz, devlet büyüklerimizin devreye girmesi ve evladımın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesidir. Tedavisinin kendi ülkesinde devam etmesini istiyoruz."
"AMELİYATI ÜLKEMİZDE YAPILSIN"
Hüseyin Fırat'ın amcası Mehmet Saçar da yeğeninin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "15 araçlık seferden dönerken hedef oldular. Yeğenim şu an yabancı bir ülkede yoğun bakımda. Şartların zorluğunu biliyoruz, bu yüzden ameliyat ve tedavi sürecinin Türkiye'de, kendi doktorlarımızın gözetiminde yapılmasını bekliyoruz" dedi.