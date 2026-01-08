SON DAKİKA… İş insanı Kemal Çağlar Temel sokak ortasında infaz edilmişti: Emri Azatlar Suç Örgütü elebaşı Serhat Azad vermiş!

TALİMAT ÖRGÜT LİDERİNDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 12 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", 3 sanığın ise "tasarlayarak kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanmaları talep edildi. Örgüt yapısına ilişkin değerlendirmelere yer verilen iddianamede, sanıkların hiyerarşik yapı dahilinde hareket ettiği, amaç birliği bulunduğu, herkesin kendi görev sorumluluğu ve lider ile yöneticinin koordinesinde hareket ettiği, örgüt liderlerinin ekonomik ve fiziki güç elde ederek yasallaşma çabası içine girdikleri ifade edildi. "Osman Aslan" kod adını kullanan, gerçek kimliği Boran Deniz olan şüphelinin, yaşı küçük kişileri lüks yaşam, para ve silah vaadiyle örgütleyerek "Haşhaşiler" adı altında yeni bir yapılanma kurmaya çalıştığı tespit edildi. Cinayetin, 'Serhat Azad' kod adlı Sinan Memi'nin de içinde olduğu yapılanma tarafından planlandığı, talimatı veren Boran Deniz'in tetikçi olarak Şahin Şimşek'i görevlendirdiği, maktulü tanıyan Muhammed Taha D.'nin ise yönlendirme yaptığı belirtildi. Olayın ardından şüphelilerin kaçış ve saklanma sürecinin örgüt tarafından organize edildiği, otelde kıyafet değiştirme ve silah saklama işlemlerine diğer şüphelilerin de dahil olduğu kaydedildi.