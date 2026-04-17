SON DAKİKA... İsa Aras Mersinli saldırıdan 2 gün önce atış talimi yapmıştı: Poligon memuru gözaltına alındı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15.04.2026 günü ilimiz Ayser Çalık Ortaokulu'nda ülkemizi yasa boğan menfur bir silahlı saldın olayı gerçekleştirilmiştir. Olay ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında olayın faili İ.A.M.'nin il Emniyet Müdürlüğü AGK Atış Poligonunda

13.04.2026 günü babası U.M ile birlikte atış yaptığının tespit edilmesi üzerine poligon görevlisi Polis Memuru M.Y. aynı gün Valilik Makam onay ile görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda sorumluluğu olan ve olabilecek görevliler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

