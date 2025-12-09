SON DAKİKA: Isparta’daki kesik baş cinayetinde flaş detay! Yanmış otomobilin yanında bulunmuştu! Aracın önünü kesip...

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP VE KADAVRA KÖPEKLERİ ARAZİDE

Cinayetin vahşeti ve karmaşıklığı nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki faili meçhul olayları aydınlatmasıyla bilinen uzman ekibini Isparta'ya sevk etti. Bölgede 4 şüpheli gözaltına alınırken, en büyük öncelik kayıp olan başın bulunmasına verildi. Eğitimli kadavra köpekleri ve çok sayıda askeri personel, yağmur nedeniyle izlerin silinme ihtimali olan ormanlık alanda ve arazide karış karış arama yapıyor.