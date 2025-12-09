SON DAKİKA: Isparta’daki kesik baş cinayetinde flaş detay! Yanmış otomobilin yanında bulunmuştu! Aracın önünü kesip...

Isparta, geçtiğimiz hafta Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünden gelen vahşet haberiyle sarsıldı. Köyün dağlık kesiminde, alev alev yanan bir otomobilin hemen yanında başı kesilmiş halde bulunan 39 yaşındaki Ferdi Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili sis perdesi aralanmaya başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir'in katil zanlılarını bulmak için Ankara'dan gelen uzman jandarma ekipleri, yerel kuvvetlerle birlikte geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.
PUSU KURUP BIÇAKLAMIŞLAR: İŞTE OLAYIN OLUŞ ŞEKLİ
Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre cinayet, anlık bir öfke patlamasından ziyade planlı bir pusu izlenimi veriyor. Olay günü akşam saat 20.00 sularında köy bakkalından alışveriş yaptıktan sonra dağdaki keçilerinin yanına gitmek üzere yola çıkan Ferdi Özdemir'in, Dinar-Isparta kara yolunu geçtikten sonra girdiği arazi yolunda durdurulduğu tespit edildi. Deliller, saldırganların aracın önünü keserek Özdemir'i durdurduğunu, araçtan indirdikten sonra önce bıçaklayarak öldürdüklerini ve ardından başını kesip aracı ateşe verdiklerini işaret ediyor.
ANKARA'DAN ÖZEL EKİP VE KADAVRA KÖPEKLERİ ARAZİDE
Cinayetin vahşeti ve karmaşıklığı nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki faili meçhul olayları aydınlatmasıyla bilinen uzman ekibini Isparta'ya sevk etti. Bölgede 4 şüpheli gözaltına alınırken, en büyük öncelik kayıp olan başın bulunmasına verildi. Eğitimli kadavra köpekleri ve çok sayıda askeri personel, yağmur nedeniyle izlerin silinme ihtimali olan ormanlık alanda ve arazide karış karış arama yapıyor.
VALİ ERİN'DEN AÇIKLAMA
Acılı aileyi taziye için ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı. Baba Ramazan Özdemir ve aile fertleriyle görüşen Vali Erin, yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi.
Erin, "Bu menfur olaydan dolayı son derece üzgünüz. Uzman ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Suçluları bulup adalet önüne çıkarıp gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram" ifadelerini kullanarak sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.
GÜVENLİK KAMERALARI VE SON GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR
Jandarma ekipleri, fiziksel aramaların yanı sıra teknik takibi de sürdürüyor. Ferdi Özdemir'in en son görüldüğü marketin güvenlik kamerası kayıtları saniye saniye incelenirken, bölgedeki HTS (iletişim) kayıtları da mercek altına alındı. Olay saatlerinde bölgede yağan yağmurun, başka bir araca ait lastik izlerini silmiş olabileceği değerlendirilse de uzman ekipler en ufak ipucunu dahi değerlendirerek katil veya katillere ulaşmayı hedefliyor.
