SON DAKİKA | İşsizlik maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... İşte TÜİK sonrası yeni zam hesabı

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.

2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.

Asgari ücrete yüzde 31,07 oranında zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 530 TL olacak.