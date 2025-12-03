SON DAKİKA | İşsizlik maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... İşte TÜİK sonrası yeni zam hesabı

Memur, emekli ve asgari ücretliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon verileri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı TÜFE verileriyle zam oranları da netleşti.
Yeni yılda uygulanacak maaşlar ile 65 yaş, engelli dul ve yetim aylığı ile işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere birçok kalemde zam yapılacak. İşte ayrıntılar...
ENFLASYONDA 5 ORAN BELLİ OLDU
TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanan TÜFE rakamları ile de 5. oran da belli oldu. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
Memurlar için zam oranı, 5 aylık oluşan enflasyon farkı yüzde 5.91 olurken, toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11'lik zam oranı dahil yüzde 17.57 oldu.
Memur Aylık Katsayısının 1.375583, Taban Aylık Katsayısı'nın 21.530474 Yan Ödeme Katsayısı'nın ise 0.436243 olması beklenmeiyor.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı da artacak. Bu ödenek, sigortalının son dört aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Alt sınır, brüt asgari ücretin %40'ı; üst sınır ise %80'i olarak belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücrete yapılan zam, doğrudan işsizlik ödeneğine de yansıyacak.
2025 yılında işsizlik maaşı en düşük 10 bin 323 TL, en yüksek ise 20 bin 804 TL olarak uygulandı.
Asgari ücrete yüzde 31,07 oranında zam yapılırsa işsizlik maaşı en düşük 13 bin 530 TL olacak.
KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI
Asgari ücretle çalışan bir kişi, bir yıllık hizmeti karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatına hak elde ediyor.. Bu nedenle, asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatının tabanını da aynı oranda yükseltecek.
Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Temmuz ayında yapılan memur maaşı artışı sonrasında bu tavan 53.919 TL olarak güncellenmişti.
25 bin 808 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı 2026 yılında yüzde 31,07 zamla 33 bin 826 liraya ulaşacak.
İHBAR TAZMİNATI DA YÜKSELECEK
Asgari ücrette yapılan zam ile 2026 yılında işten çıkarılan bir çalışana ödenecek ihbar tazminatı da artacak. Yüzde 31,07'lik zam senaryosuna göre, 6 aydan az kıdeme sahip olanlara verilen 2 haftalık ihbar ödemesi 10 bin 223 liradan 13 bin 399 liraya yükselecek.
Benzer şekilde, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlara yapılan 4 haftalık ödeme 20 bin 446 liradan yüzde 30 zamla 26 bin 800 liraya çıkacak. 1,5 ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 haftalık ödeme 30 bin 670 liradan 40 bin 199 liraya ulaşacak.
Son olarak, 3 yılı aşan çalışanlar için 8 haftalık ödeme 40 bin 893 liradan 53 bin 600 liraya yükselecek.
DOĞUM ÖDENEĞİ YENİLENECEK
Annelere doğum izninde ödenen 112 günlük rapor parası halen en az 64 bin 724 lira seviyesinde. Asgari ücret yüzde 31,07 artarsa doğum iznindeki annelere ödenecek en düşük tutar 84 bin 141 liraya çıkacak.
Günlük rapor parası ise yatarak tedavide 563,46, ayakta tedavide 751,27 liraya yükselecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELER ARTACAK
Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlara işveren yarım maaş öderken, kalan süre için ödemeyi İŞKUR brüt asgari ücret üzerinden gerçekleştiriyor. Mevcut durumda 12 bin 904 lira olan bu ödeme, yüzde 31,07 zamla birlikte 16 bin 905 liraya çıkacak. Asgari ücretli bir çalışanın işverenden aldığı 11 bin 52 liralık yarım maaş da artıştan payını alacak.
STAJYER ÜCRETLERİ DE ARTACAK
Mesleki eğitim gören gençlere ödenen staj ve kalfalık ücretleri de düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Şu an 20 kişiden az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlere 3 bin 315 lira, daha fazla çalışanı olanlarda 6 bin 631 lira ödeme yapılıyor.
Kalfalık yeterliliğini almış öğrenciler için ise en düşük ücret 11.052 lira.
Yüzde 31,07 zam senaryosunda stajyer ödemeleri 4.344 – 8.691 lira aralığına yükselecek. Kalfalığa hak kazanan gençlerin alacağı en düşük ödeme ise 14.486 liraya çıkacak.
65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIKLARINA DA ZAM YAPILACAK
Asgari ücret artışıyla 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve isteğe bağlı sigortalar da değişecek. Aynı zamanda askerli ve doğum borçlanması ile iş göremezlik ödenekleri de aynı oranda zamlanacak.
5.390,40 TL olan 65 yaş aylığı, %31,07 zamla 7.065 TL seviyesine çıkacak. 4.302 TL olan yüzde 40–49 engelli aylığı ise aynı oranla 5.639 TL seviyesine yükselmiş olacak.
DUL VE YETİM MAAŞI
Yeni zam oranlarıyla dul ve yetim maaşlarında ise memur maaşlarına göre artış yaşanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranıa göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.
Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.
ENGELLİ MAAŞI
Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den 4.988 TL'ye, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7.480 TL'ye çıktı. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.056 TL'ye ulaşacak.
İşte kalem kalem ayrıntılı tablo...