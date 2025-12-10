Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de silahlı gasp dehşeti! Altın döviz ne varsa çaldılar: Anne ile 4 yaşındaki kızı o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:29 Son Güncelleme: 10.12.2025 09:37

SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de silahlı gasp dehşeti! Altın döviz ne varsa çaldılar: Anne ile 4 yaşındaki kızı o halde bulundu!

SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki çocuk ile annesini darp edip ağızlarını bantladı. Şüpheliler, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Olayda darp edilen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy’de silahlı gasp dehşeti! Altın döviz ne varsa çaldılar: Anne ile 4 yaşındaki kızı o halde bulundu!
  • ABONE OL

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak için hastaneye götürülürken, ardından karakola giderek şikayetçi olacaklarını belirttiler.



"KARDEŞİMİ DARP ETTİLER..."
Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., "Ben çalışıyordum. Annem beni ağlayarak aradı koşarak eve geldim. Geldiğimde annemi bantlamışlar silahla tehdit etmişler. Kardeşim onlarla karşılaşmış kapıyı çalmış ve silahı kardeşimin göğsüne tutuyor. Benim küçük kardeşimi de darp edip dövmüşler. Odadan eşyalarımızı çalmışlar ve kaçmışlar. Buraya plakasız motosikletle gelmişler. 200 bin TL'lik ürün çalmışlar altın, euro ve Türk Lirası vardı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, motosikletli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Arnavutköy'de silahlı gasp dehşeti! Altın döviz ne varsa çaldılar: Anne ile 4 yaşındaki kızı o halde bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz