Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:09

İstanbul Ataşehir'de mermer atölyesinin yanındaki işçi konteynerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarından söndürülürken, atölye çalışanı 2 kişi dumandan etkilendi.

SON DAKİKA... İstanbul Ataşehir’deki mermer atölyesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi!
Yangın, saat 06.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki tek katlı mermer atölyesinin bitişiğinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle konteynerin tamamı yanarken, dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

