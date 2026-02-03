SON DAKİKA... İstanbul Ataşehir’deki mermer atölyesinde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi!

Yangın, saat 06.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokak üzerindeki tek katlı mermer atölyesinin bitişiğinde bulunan işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.