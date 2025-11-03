SON DAKİKA... İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti: Duruşma 22 Aralık’a ertelendi!

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, olayın öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğu; yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanar malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkatin gösterilmeksizin, kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan çalışma yapılması ve kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmamasının dava konusu yangının kök sebebi olduğu; sanık Şehzade Şekergümüş'ün eylemlerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık Fatma Dörtgül'ün olayda kusursuz olduğu; sanık Mehmet Menduh Ceylan'ın olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık İsmet Şen'in olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık İbrahim Bildirici'nin olayda ikinci derecede asli etkili olduğu; sanık Çağatay Altunel'in eylemlerinin, çalışan Ahmet Meddus'un vefatı olayında birinci derecede tali etkili olduğu; sanık Kahraman Erdem'in eylemlerinin, çalışan Ahmet Sever'in vefatı olayında birinci derecede tali etkili olduğu; maktul Ramazan Alpan'ın eylemlerinin, kendisiyle çalışan maktuller Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ'ın vefatları olayında birinci derecede tali etkili olduğu; sanık Sibel Çelik'in olayda kusursuz olduğu; sanık Dursun Çelik'in olayda kusursuz olduğu; maktul Ahmet Sever'in olayda birinci derecede asli etkili olduğu; gece kulübünün çalışma ruhsatında yazılı faaliyeti sırasında olayın meydana gelmediği, işletmenin tamirat-tadilat işlemleri yapılan bir şantiye ortamında olduğu sırada yangının çıktığının değerlendirildiği yazıldı.