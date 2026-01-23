SON DAKİKA | İstanbul-Beykoz’da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Feci kaza, saat 09.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan şoför ile diğer otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.