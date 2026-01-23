Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul-Beykoz’da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 10:33 Son Güncelleme: 23.01.2026 10:47

SON DAKİKA | Beykoz’da İETT’ye bağlı iki özel halk otobüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, saat 09.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan şoför ile diğer otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

