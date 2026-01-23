SON DAKİKA | İstanbul-Beykoz’da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüste bulunan şoför ile diğer otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.