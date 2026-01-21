Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!
Giriş Tarihi: 21.01.2026 10:50 Son Güncelleme: 21.01.2026 11:14

SON DAKİKA... İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!

SON DAKİKA... İstanbul Boğazı’nda bu sabah saatlerinde bir erkek cesedine rastlandı…. Cesedin, Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği şüphesi üzerine incelemelere başlandı. İlk belirlemelere göre cesetteki mayonun Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olduğu anlaşıldı. Yüzücünün ailesine haber verildi aileden alınan kan örnekleriyle ceset karşılaştırıldıktan sonra kesin sonuç belli olacak. Cesedin Adli tıp kurumundaki incelemesi devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait çıktı!
  • ABONE OL

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı. Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.

GÜNLERCE ARANDI AMA BULUNAMADI
Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Svechnikov'a ait olduğu öne sürülen ceset bugün İstanbul Boğazında bulundu. Cesetle ilgili incelemeler sürüyor.

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET
Olayla ilgili SABAH gazetesi detaylara da ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelendi. Ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

MAYO KAYIP RUS YÜZÜCÜYE AİT ÇIKTI

Burada yapılan ilk incelemede cesedin üzerindeki mayonun kayıp Rus yüzücüye ait olduğu ortaya çıktı. Kan örneği için aile bekleniyor.

AİLESİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile istanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Ondan sonra cesedin kesin kimliği belli olacak

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz