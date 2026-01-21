SON DAKİKA... İstanbul Boğazı’nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait çıktı!

YÜZÜCÜ KIYAFETLİ CESET

Olayla ilgili SABAH gazetesi detaylara da ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelendi. Ardından adli tıp kurumuna gönderildi.