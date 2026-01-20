SON DAKİKA… İstanbul Boğazı’nda bulunan gizemli cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi: Gözler Adli Tıp’ta!

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılmıştı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış, Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi.
DENİZE ATLADI… BİR DAHA KARAYA ÇIKMADI!
Dereceye girenlere törenle ödüller verildi. Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyordu.
O CESET RUS YÜZÜCÜYE Mİ AİT?
Rus yüzücü günler süren aramalara rağmen bir türlü bulunamamıştı. Rus yüzücünün ailesine haber verildi. Aile istanbul'a geldiğinde kan örneği alınıp cesetle karşılaştırma yapılacak. Ondan sonra cesedin kesin kimliği belli olacak.
CESEDİN ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN MAYO DETAYI
Olayla ilgili SABAH detaylara da ulaştı. İddiaya göre bir seyir gemisi Galatasaray Adası ile Bebek sahili arasında gördü. Hemen durumu sahil güvenliğe haber verdi. Olay yerine giden ekipler cesedi kıyıya çıkardığında eşkalin kaybolan Rus yüzücüye bire bir aynı olduğunu belirledi. Üzerinde mayo olduğu öğrenilen ceset, dalgıç kıyafetleriyle bulunan ceset savcı tarafından incelenecek.