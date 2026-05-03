Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı
Giriş Tarihi: 3.05.2026 17:00 Son Güncelleme: 3.05.2026 17:08

SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Boğaz trafiği çift yönlü askıya alınırken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

DHA
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı’nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı
  • ABONE OL

Panama bayraklı 'Zaltron' isimli 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Galatasaray Adası önlerinde makine arızası verdi. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri bölgeye sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL BOĞAZI #PANAMA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA