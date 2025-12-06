SON DAKİKA… İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 7 öğrenci kabusu yaşadı: Kan donduran muşta ve bıçak detayı!

YATAKHANEYİ BASTILAR

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine bildirdi.