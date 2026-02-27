Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de akılalmaz olay! Eşine silahla saldırdı; polisleri görünce kendini vurdu
Giriş Tarihi: 27.02.2026 14:03 Son Güncelleme: 27.02.2026 14:44

SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de akılalmaz olay! Eşine silahla saldırdı; polisleri görünce kendini vurdu

SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de evli çift arasında çıkan tartışmada T.Ö (50). eşi Z.Ö (52)'yü evlerindeki odaya kilitledi. Ardından yanındaki silahla eşinin odasına ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile eşi Z.Ö arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından T.Ö., eşini önce evlerindeki odaya kilitledi, ardından odanın kapısına silahla 2 el ateş etti. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE 'BEN TESLİM OLMAM' DİYEREK KENDİNİ VURDU

Bu sırada olay yerine gelen polisleri gören silahlı koca T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda T.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Z.Ö. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'KENDİNİ VURMUŞ'

Mahallede yaşayan Havva H., "Komşu kendini vurmuş dediler. Önce eşine sıkmış, sonrada kadın kendini odaya kilitlemiş eşi vurmasın diye. Polisler kapıyı açmadan kendini vurmuş" dedi.

