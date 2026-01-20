Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 12:37 Son Güncelleme: 20.01.2026 13:07

SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü!

SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı. Ortalık savaş alanına dönerken park halindeki bazı araçlarda hasar oluştuğu açıklandı.

AA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Esenler’de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü!
  • ABONE OL

SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

SON DAKİKA: İstanbul Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü! | Video

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Esenler'de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz