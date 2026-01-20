SON DAKİKA... İstanbul Esenler’de İETT otobüsü otoparka daldı: Ortalık savaş alanına döndü!

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı. Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

