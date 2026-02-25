SON DAKİKA… İstanbul Esenyurt’taki lüks rezidansta çifte infaz! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: 2 cansız beden tek silah!

İKİSİ AYNI EVDEN ÇIKMIŞ

Polis ekipleri olayda hayatını kaybeden Fevzi Kılıç'ın imam nikahlı eşi A.M.'nin de ifadesini aldı. Kadın ifadesinde; olay yeri adresin 12. katında ikamet ettiklerini, olay günü saat 16.00 sıralarında diğer maktul Mehmet Eren'in ikametlerine geldiğini, şahsın sürekli olarak gelip gittiğini ve ikametlerinde kaldığını, bu durumdan rahatsız olduğunu, olay günü de birkaç saat sonra evden gitmesini istediğini ve imam nikahlı eşi ile birlikte çıktıklarını söylediği öğrenildi.