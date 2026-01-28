SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de kalaşnikoflu kanlı pusu! 18 yaşındaki saldırgan tek tek anlattı: İşi dayı lakaplı kişiden aldım!

POLİS EKİPLERİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALADI!

Silah seslerini duyan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüpheli Mekin H., Çağlayan Tüneli'nde önce bir otomobile ardından polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan Mekin H. üstündeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şüphe üzerine Çetin G. (37) idaresindeki 26 KH 402 plakalı aracı durdurdu. İçerisini kontrol eden polis, yaralı halde olan Sedat İ.'yi gördü. Yanındaki kalaşnikofa ise el konuldu.

Kağıthane'de kalaşnikoflu saldırı kamerada! | Video