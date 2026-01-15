Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında kanlı pusu! Tam 37 kurşun sıktılar: Görüntüler kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 15:15 Son Güncelleme: 15.01.2026 15:24

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında kanlı pusu! Tam 37 kurşun sıktılar: Görüntüler kan dondurdu!

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de aracına binen 25 yaşındaki Burak Tunçel otomatik silahlarla saldırıya uğradı. 37 merminin ateşlendiği olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel kurtarılamadı. Olay anı ve maskeli saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı… İşte o anlar!

DHA Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında kanlı pusu! Tam 37 kurşun sıktılar: Görüntüler kan dondurdu!
  • ABONE OL

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si, otomatik silahlarla Tunçel'e ateş açtı.

SALDIRGANLAR AYNI ARACA BİNEREK KAÇTILAR!

37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA KANLI PUSU... 37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: Aracın camları delik deşik oldu! O anlar kamerada | Video

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve silahlı saldırganların ateş ettikten sonra araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlar cep telefonu kemrasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında kanlı pusu! Tam 37 kurşun sıktılar: Görüntüler kan dondurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz