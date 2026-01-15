SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında kanlı pusu! Tam 37 kurşun sıktılar: Görüntüler kan dondurdu!

SOKAK ORTASINDA KANLI PUSU... 37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araca isabet etmiş çok sayıda mermi izi olduğu görüldü. Çalışmaların ardından kovanlar delil torbalarına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Tunçel'in aracı ise, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

