SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane’deki kanlı infazın kamera görüntüsü ortaya çıktı: Çapraz ateşle tam 37 kurşun!

SON DAKİKA… Kan donduran olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaya çıkan detaylara göre Burak Tunçel, aracına bindiği sırada çevrede araç içinde bekleyen 3 saldırgandan 2'sinin kalaşnikofla açtığı ateşin hedefi oldu.
AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI…
Saldırganlar, Tunçel'e peş peşe ateş ettikten sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GPS'LE ADIM ADIM TAKİP ETMİŞLER!
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma derinleştirildikçe saldırının önceden planlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, Tunçel'in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği belirlendi. Saldırganların saat 03.00 sıralarında aracın bulunduğu noktaya geldikleri, siyah bir otomobili Tunçel'in aracının yanına park ederek yaklaşık 9 saat boyunca pusuda bekledikleri tespit edildi.
SON DAKİKA: Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırının kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video
MATRUŞKA GİBİ KAÇIŞ!
Yapılan çalışmaların ardından olay sonrası ayrıntılarda ortaya çıktı. Zanlılar, izlerini kaybettirmek için "matruşka bebek" oyununu andıran çok katmanlı bir kaçış planı uyguladı. Tunçel'in araca binmesiyle birlikte saldırıyı gerçekleştiren zanlılar, kalaşnikof ve tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaçan saldırganların geriye iz bırakmamak için kullandıkları otomobili Kemerburgaz–Göktürk ayrımında ateşe verdi.
KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN BATTANİYE ÖRTTÜLER
Göktürk'te kendilerini bekleyen arkası açık bir kamyonete binen şüphelilerden biri ön kabine geçerken, iki zanlı kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri tespit edildi.
BAĞCILAR'DAN PENDİK'E UZANAN YOL
Kamyonetle Cendere Yolu'na götürülen zanlılar burada araç değiştirerek, Sultangazi'ye geçti. Sultangazi'den kırmızı bir otomobile binerek Bağcılar'a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirerek beyaz bir otomobille İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e geçti. Pendik'te otomobilden inen zanlıların bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi.
OLAYIN SONUCU: 2 SAATTE 5 ARAÇ, 11 GÖZALTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattıkları amansız takip sonucu 1,5 gün içinde kaçış zincirinin tamamını çözdü. Yapılan çalışmalarda, zanlıların olaydan sonra yalnızca 2 saat içinde 5 farklı araç değiştirerek 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı.
GPS YERLEŞTİRENLER DE YAKALANDI
Soruşturma kapsamında, Burak Tunçel'in aracına GPS cihazını yerleştiren şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Cinayet soruşturması kapsamında yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 1,5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI
Öte yandan, vücudunun kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırt bölgelerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in, yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' başta olmak üzere 12 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan ve ikisinin 18 yaşından küçük olduğu belirtilen 11 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli serbest bırakıldı.