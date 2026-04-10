Giriş Tarihi: 10.04.2026 07:00 Son Güncelleme: 10.04.2026 07:06

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de otel yangını! Alevler 1 saatte söndürüldü: 2 kişi kurtarıldı!

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı otelin teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, otelin teras katında ve çatısında hasar oluştu.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki 5 katlı otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, teras ve çatının tamamını sardı.

Otelde konaklayan müşteriler, çalışanların yardımıyla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın sonrası otelin teras katında ve çatısında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz