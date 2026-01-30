Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de rehine operasyonu! Buluştukları kişiyi kaçırıp 20 bin dolar fidye istediler...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:52

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de rehine operasyonu! Buluştukları kişiyi kaçırıp 20 bin dolar fidye istediler...

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de 4 şüpheli buluştukları A.A.’yı kaçırarak feci şekilde darp etti. Video görüntülerini ailesine gönderip 20 bin dolar fidye istedi! Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de rehine operasyonu! Buluştukları kişiyi kaçırıp 20 bin dolar fidye istediler...
  • ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine yapılan bir kaçırma ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada polis kaçırılan kişinin Zeytinburnu'nda bir iş yerinde zorla tutulduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda kaçırılan kişi kurtarılırken olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler A.İ.B. (37), T.T. (27), C.K. (26) ve A.İ.B. (22) olayla ilgili sorgulandı. Kaçırılan A.A., şüphelilerle bir ay önce internet üzerinden tanıştığını söyleyerek, "Banka hesabımı kullandırtman karşılığında para vereceklerini söylediler. Ben de bir arkadaşımın hesabını kullandırttım. Ancak arkadaşım gelen parayı çekip ortadan kayboldu. Bunun üzerine beni arayıp buluşmak istediler.

Maltepe'de buluştuk. Beni zorla bir otomobile bindirip kaçırdılar. Dövdüler, işkence ettiler. Hayatım karşılığında ailemden 20 bin dolar para istediler. Sonra polis gelip beni kurtardı" dedi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.İ.B. (22) serbest bırakılırken diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de rehine operasyonu! Buluştukları kişiyi kaçırıp 20 bin dolar fidye istediler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz