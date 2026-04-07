Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük Çetesi'ne operasyon! 28 şüpheli daha gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.04.2026 08:59

SON DAKİKA... İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük Çetesi'ne operasyon! 28 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 ilde ‘Karagümrük çetesi’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA... İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük Çetesi’ne operasyon! 28 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde olarak bilinen suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, liderliğini N.E.'nin yaptığı kamuoyunda 'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütü takibe alındı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.

SON DAKİKA... İstanbul merkezli 4 ilde Karagümrük Çetesi'ne operasyon! 28 şüpheli daha gözaltına alındı
