SON DAKİKA.... İstanbul Şişli’deki faciada 2 kişi hayatını kaybetmişti! Şoförün ifadesi pes dedirtti: Hiçbir şey hatırlamıyorum!

'MOTORCU SOLDA OLSA ONU DA EZECEKTİ'

Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Kafasını taşan vuran biri vardı; onun da bilinci yerinde değildi. 7 kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.