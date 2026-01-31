SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki saldırgan yol verme kavgasında kurşun yağdırdı

YAŞI 16, SUÇ KAYDI 17!

Şüpheli A.Y.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan bir, Metin B'nin ise "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.