Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki saldırgan yol verme kavgasında kurşun yağdırdı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 14:52 Son Güncelleme: 31.01.2026 15:09

SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki saldırgan yol verme kavgasında kurşun yağdırdı

SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de 16 yaşındaki A.Y.Ş ile 22 yaşındaki Metin B. Arasında trafikte yol verme kavgası çıktı. Kavganın ardından olay yerinden giden A.Y.Ş, ertesi gün evinden çıkan Metin B.’ye kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken 16’lık saldırganın tehdit telefonu da ortaya çıktı! İşte detaylar

DHA Yaşam
SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki saldırgan yol verme kavgasında kurşun yağdırdı
  • ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta akşam saatlerinde trafikte yol verme tartışması yaşayan A.Y.Ş (16) ile Metin B. (22), çevredekilerin araya girmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli A.Y.Ş, daha sonra Metin B'nin babasını telefonla arayarak 'Oğlunu vuracağım.' diyerek tehdit etti. Bunun ardından 30 Ocak'ta saat 14.00 sıralarında N.G. (16) isimli başka bir şüpheli, Metin B'yi dışarıya çağırdı.

Metin B, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan evinden aşağı indiği sırada şüpheli A.Y.Ş. belinden çıkardığı silahla Metin B'ye ateş edip motosikletle kaçtı.

2 KİŞİYİ YARALADI!

A.Y.Ş'nin silahından çıkan kurşunlardan 3'ü Metin B'ye isabet ederken 1'i de yoldan geçen K.Ş. isimli kadının bacağını sıyırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonucu Metin B'yi dışarı çağıran N.G'yi gözaltına alırken şüpheli A.Y.Ş'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

YAŞI 16, SUÇ KAYDI 17!

Şüpheli A.Y.Ş'nin "kasten yaralama" suçundan bir, Metin B'nin ise "nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu", "yağma", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İstanbul Sultangazi’de dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki saldırgan yol verme kavgasında kurşun yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz