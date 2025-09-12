Son dakika: İstanbul ve Ankara’da “Rüşvet” operasyonu… Vergi müfettişleri gözaltında!

"ARACILAR" ÜZERİNDEN ULAŞTILAR

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan altı şüpheliden 6'sı da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Vergi Müfettişi, 3'ünün ise müfettişlere rüşvet veren firmaların sahibi oldukları ifade edildi. Firma sahiplerinin devletten vergi kaçırmak için ulaştıkları "Aracılar" üzerinden Vergi Müfettişleri'ne bir milyon liraya kadar varan rüşvetler verdikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.