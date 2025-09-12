Son dakika: İstanbul ve Ankara’da “Rüşvet” operasyonu… Vergi müfettişleri gözaltında!

"Rüşvet" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Mali Polis, Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu'ndaki bazı Vergi Müfettişleri'nin görevleri gereği vatandaşlar ve firmalar için hazırlayacakları raporlar üzerine "Ceza yazarız" diyerek tehditlerle vatandaşlardan ve firmalardan para talep ettiklerini ve rüşvet aldıklarını tespit etti.
Para transferleri İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Vergi Müfettişleri'nin; vergi mükelleflerinden vergilerini düşük gösterme vaadiyle veya yüksek gösterme tehdidiyle rüşvet aldıkları saptandı.
"ARACILAR" ÜZERİNDEN ULAŞTILAR
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan altı şüpheliden 6'sı da yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Vergi Müfettişi, 3'ünün ise müfettişlere rüşvet veren firmaların sahibi oldukları ifade edildi. Firma sahiplerinin devletten vergi kaçırmak için ulaştıkları "Aracılar" üzerinden Vergi Müfettişleri'ne bir milyon liraya kadar varan rüşvetler verdikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.
Gözaltına alınan müfettişlerden 1'inin Vergi Başmüfettişi olduğu ifade edildi. Vergi müfettişlerinin tespit edilen suçların işlendiği tarihlerde Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu'nda çalıştıkları, ardından Ankara'ya tayin oldukları ve Anlara'da gözaltına alındıkları belirtildi. Operasyonun 27 Haziran 2025 tarihinde Beylikdüzü Vergi Denetim Kurumu'na düzenlenen operasyonun ikinci dalgası olduğu, ilk operasyonda 9'u vergi müfettişi 16 kişinin tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.