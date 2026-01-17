SON DAKİKA... İstanbul ve Sakarya’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! Detaylar şaşkınlık yarattı: Kod adı pembe orkide!

Son aylarda Sakarya'da bazı kişilerin sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri telefonla arayarak kadın pazarladığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerin adreslerinin yanı sıra çok lüks villa ve rezidanslarda ağırlayan fuhuş çetesinin mankenleri aratmayacak kadar güzel, bakımlı, İyi giyimli ve fotojenik kadınları saati 15 bin TL, bir gecesi ise 50 bin TL'den müşterilere pazarladığı belirlendi. Polis ekipleri ayrıca çete üyelerinin kadın pazarken bilinen müşterilere parola olarak "Pembe Orkide var mı" verdiğini, böylece "Pembe Orkide var mı" diye soran müşterilerin tanıdık olduğunun anlaşıldığını da tespit etti.