SON DAKİKA... İstanbul ve Sakarya’da eş zamanlı fuhuş operasyonu! Detaylar şaşkınlık yarattı: Kod adı pembe orkide!

Son aylarda Sakarya'da bazı kişilerin sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri telefonla arayarak kadın pazarladığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilerin adreslerinin yanı sıra çok lüks villa ve rezidanslarda ağırlayan fuhuş çetesinin mankenleri aratmayacak kadar güzel, bakımlı, İyi giyimli ve fotojenik kadınları saati 15 bin TL, bir gecesi ise 50 bin TL'den müşterilere pazarladığı belirlendi. Polis ekipleri ayrıca çete üyelerinin kadın pazarken bilinen müşterilere parola olarak "Pembe Orkide var mı" verdiğini, böylece "Pembe Orkide var mı" diye soran müşterilerin tanıdık olduğunun anlaşıldığını da tespit etti.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşı küçük 2 kızın yanı sıra yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran, fuhuşa aracılık yapan, fuhuşa kadınları zorlayan çeteyi uzun süren takip eden polis, çalışmalar sırasında görevli bir memuru seri numaraları alınan parayla birlikte fuhuş çetesiyle pazarlık yaptırdı. Elde edilen bilgi ve donelerle birlikte operasyon düğmesine basan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sakarya ve İstanbul'da 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlar sırasında 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı. Müşteri yerine polisi karşısında gören kadınlardan bazıları şok geçirdiği polis kamerasına yansıdı.
TÜRK LİRASI, DÖVİZ, TABANCA VE...
Sorgu sırasında bülbül gibi konuşan çete üyelerinden alınan bilgilerle birlikte çetenin elinde yaşı küçük 2 kızın yanı sıra 12 kadına fuhuş yaptırıldığı, sosyal medya üzerinden kadınların güzellikleriyle fenomen gibi gösterildiği belirlendi. Emniyette sorgulanan 19 yaşındaki F.K., 20 yaşındaki M.A., 31 yaşındaki G.Ç., 26 yaşındaki M.T., 30 yaşındaki M.Ş., 30 yaşındaki O.B., 36 yaşındaki Ç.Ö., 23 yaşındaki S.S., 42 yaşındaki E.Ç. ve 38 yaşındaki S.K. sağlık kontrollüde sonrasında Sakarya Adliyesi'ne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, çok sayıda cep telefonu, dijital materyal ele getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Sakarya emniyetinde çapraz sorguya alındı.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Sakarya polisinin yaptığı teknik ve fiziki takip sırasında çete üyeleri ile müşteriler arasında yapılan pazarlık kayıtları, dijital materyaller, para trafiği, randevu tarihleri ve notları, sosyal medya yazışma ve delilleriyle birlikte Cumhuriyet savcısının iadesini aldığı 10 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim tarafından ifadeleri alınan 3'ü kadın 10 kişi tutuklanarak Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlar ise koruma altına alındı. Öte yandan yabancı uyruklu kadınlar için sınır dışı işlemleri başlatıldı.
MİLYONLUK FUHUŞ AĞI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün son yılların en etkin fuhuş operasyonu sırasında elde edilen veriler ise çetenin milyonluk bir fuhuş ağı kurduğunu gözler önüne serdi. Lüks araçlarla gezen, lüks villalarda konuklayan çete üyelerinin güzel kadınları 'Lüks Yaşam' vaadiyle ağına düşürdüğünü, güzel kadınlar üzerinden büyük paralar elde ettikleri belirlendi. Yapılan operasyonla birlikte tutuklanan çete üyelerinin hayli kabarık suç dosyaları olduğu da öğrenildi.