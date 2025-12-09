SON DAKİKA… İstanbul’a tatile gelen Rus turist Maria kabusu yaşadı! Büşra Karakaş saçlarımdan yakalandı, başımı fayansa çarptı…

'ORAYI TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM'

Avdienko, "Ben de eşyalarımı toplamaya çalıştım; daha sonra beni ofise sokmadılar ve gitmemi söylediler. Bundan sonra evi terk etmek zorunda kaldım ve yürürken cüzdanımı bıraktığımı hatırladım. İçinde yaklaşık 800 dolar vardı; bir de şalım vardı. Yürürken Büşra Karakaş'ın hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam ettiğini gördüm. Kendisinde herhangi bir endişe görmedim. Yaklaşık 1,5 hafta süren bir baş ağrısı yaşadım. Gece boyunca birkaç kez kustum mide bulantılarım oldu. O gece çok fazla korku, stres, güvensizlik hissi, uykusuzluk yaşadım ve uyumakta zorlandım. Bana sanki biri odama gelecekmiş gibi geliyordu. Polise başvurmam halinde bana karşı dava açacaklarını söyleyen 10'dan fazla farklı adamın tehditleriyle yoğun baskı altındaydım" ifadelerini kullandı.

'HER KADIN BENİM YERİMDE OLABİLİR'

Avdienko, "Şu anda savcılık ifadem kabul edildi ve soruşturmayı savcı yürütüyor. Türkiye'nin yasal ve demokratik bir devlet olduğuna inanıyorum. Sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyorum. Çünkü ister turist, ister öğrenci, ister çalışan, ister bu ülkenin herhangi bir misafiri olsun, her kadın benim yerimde olabilir. Gerçek duyulmalı ve şiddet cezalandırılmalı" diye konuştu.