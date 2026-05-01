SON DAKİKA: İstanbul’da 1 Mayıs bilançosu: 575 provokatör gözaltında

İstanbul Valiliği şehirdeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine dair verileri paylaştı. Valilik, 1 Mayıs'ın belirlenen yasal çerçeveler dahilinde kutlandığını vurguladı.
Açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı" denilerek, kurallara riayet eden sendika, STK ve emekçilere teşekkür edildi. Ayrıca, gün boyunca görev yapan emniyet güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekildi.
MARJİNAL GRUPLARA MÜDAHALE
Huzur ve güvenliğin tesisi için alınan önlemlerin daha önceden kamuoyuna duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, bazı grupların bu kuralları ihlal ettiği belirtildi. "Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir" ifadesine yer verilen metinde, söz konusu gruplara İstanbul Emniyeti tarafından müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.
575 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Müdahalelerin ardından ulaşılan son veriler şu şekilde paylaşıldı:
Saat 18.00 itibarıyla tedbir kararlarına uymayan 575 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların emniyet birimlerindeki işlemleri devam etmektedir.