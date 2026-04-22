SON DAKİKA... İstanbul’da Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit etmişlerdi: 5’i tutuklu 8 sanık için hesap vakti!

İddianamede şüpheli Ömer Can Derin hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar, şüpheli Burak Türk hakkında 'Basın ve yayın yoluyla suç işlemeye tahrik' suçundan 9 aydan 7 yıl 6 aya, şüpheli Alaa Faısal hakkında, 'Basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' 've 'Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, şüpheli Ömer Can Özdoğan hakkında ise 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişinin hatırasına alenen hakaret' suçlarında 2 yıl 3 ay 15 günden 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.