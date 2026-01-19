SON DAKİKA: İstanbul’da beklenen deprem hakkında ezber bozan çıkış: Marmara’nın altındaki ateş

BÜYÜK KIRILMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLABİLİR

Bektaş, bu görüşün yeni olmadığını ve uzun süredir aynı bilimsel temeli savunduklarını vurguladı. Yapılan değerlendirmede, yer altındaki yüksek sıcaklığın, enerjinin tek seferde ve devasa bir kırılmayla boşalması yerine farklı bir süreç izlemesine neden olabileceği ifade edildi. Bektaş, özetle Marmara'daki yüksek ısı değerlerinin, korkulan o büyük kırılmanın önündeki en büyük engel olabileceği görüşünü paylaştı.