Giriş Tarihi: 5.05.2026 09:31 Son Güncelleme: 5.05.2026 09:43

SON DAKİKA… İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır olay! Azerbaycanlı kadını arama çalışmalarında son durum: Meğer kameralar…

SON DAKİKA… İstanbul’da 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova, Kadıköy'de bindiği vapurdan inmedi. Çantası vapurun güverte bölümünde bulunan kadın için harekete geçildi. İBB’ye ait vapur kameralarının 14 Nisan’dan beri çalışmadığı tespit edildi! İşte talihsiz kadını arama çalışmalarında son durum…

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi.

Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.

KAMERALAR 14 NİSAN'DAN BERİ ÇALIŞMIYORMUŞ!

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

BALIK ADAMLAR KAYIP KADINI ARIYOR

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.

