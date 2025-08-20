Son Dakika: İstanbul’da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul deprem bildirimi sorgulanıyor

İstanbul deprem bildirimi sonrası gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesinde. Sarsıntı hissedilmezken gelen bildirimle birlikte araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor.
İstanbul deprem bildirimi ardından gözler Kandilli ve AFAD'a döndü. Kullanıcılar sosyal medyadan bildirim geldiğini paylaştıktan sonra Kandilli Rasathanesi yaşanan sarsıntının detaylarını aktardı:
Türkiye'deki son sarsıntılar, şiddet, zaman ve yer gibi ayrıntılarla anlık olarak AFAD Deprem Bilgi Sistemi ve Kandilli Rasathanesi (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından paylaşılıyor.
İşte, sorgulama yapabileceğiniz o sistem: