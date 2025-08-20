Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul deprem bildirimi sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 20.8.2025 20:05 Son Güncelleme: 20.8.2025 20:07

Son Dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile İstanbul deprem bildirimi sorgulanıyor

İstanbul deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı telefonlarına gelen İstanbul deprem bildirimi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sistemlerine odaklanıyor. Son sarsıntılarla ilgili merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Peki, 20 Ağustos 2025 az önce İstanbul'da deprem mi oldu?

İstanbul deprem bildirimi sonrası gözler AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesinde. Sarsıntı hissedilmezken gelen bildirimle birlikte araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul deprem bildirimi ardından gözler Kandilli ve AFAD'a döndü. Kullanıcılar sosyal medyadan bildirim geldiğini paylaştıktan sonra Kandilli Rasathanesi yaşanan sarsıntının detaylarını aktardı:

İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI!

SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

20.08.2025, 19:57:37 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 8.8 km

SON DEPREMLER 20 AĞUSTOS 2025

Türkiye'deki son sarsıntılar, şiddet, zaman ve yer gibi ayrıntılarla anlık olarak AFAD Deprem Bilgi Sistemi ve Kandilli Rasathanesi (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından paylaşılıyor.

İşte, sorgulama yapabileceğiniz o sistem:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

