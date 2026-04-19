SON DAKİKA: İstanbul'da dev operasyon: İkamet izni çetesi "Gıcır Gıcır" yalanıyla yakalandı!

5 BİN LİRAYA FİGÜRAN



Şebeke, sahte kira kontratlar ve Türk vatandaşlarından alınan tahattünameler için ev sahibi olarak sokakta yaşayan veya maddi durumu çok kötü olan vatandaşları kullandı. Bu kişilere de noterden taahhütname vermeleri karşılığında 2-5 bin lira teklif edildi. İncelemelerde çete üyelerinin, polise yakalanmamış ve sistemi daha önce hiç denememiş figüran vatandaşlar için "Sıfır gıcır gıcır" terimi kullandığı ve bu kişilerin dosyalarının daha hızlı kabul göreceği için daha çok para istendiği belirlendi.