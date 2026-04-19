SON DAKİKA: İstanbul'da dev operasyon: İkamet izni çetesi "Gıcır Gıcır" yalanıyla yakalandı!

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini sahte belgelerle uzatan dev şebeke çökertildi. Mısırlı Zaki İbrahim Abodawi 2025 yılında İstanbul İl Göç İdaresine gelerek burada ikamet iznini uzatmak için evraklar sundu. Evrakları inceleyen yetkililer, kira kontratının sahte olabileceği değerlendirmesi yaparak ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü harekete geçti. Aynı gün başvuru yapan Mısırlı Hosny Mohamed Abdelsalam'ın da kira kontratının sahte olduğu belirlendi ve sahte belgeler mercek altına alındı. İfadelerine başvurulan yabancı uyruklu kişiler, belgeleri para karşılığında Mısırlı Amr Abdelhakım Hasan'dan temin ettiklerini belirtti.
6 KURUMUN 6'SI DA BELGELER SAHTE DEDİ
Yapılan incelemelerde sisteme sunulan kira kontratları, noter onayları, tapu kayıtları ve hatta belediye numarataj belgelerinin tek bir merkezden üretildiği saptandı. Tapu Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri, Noterlikler, İSKİ, İGDAŞ ve Elektrik İdaresi'ne sunulan belgelerden 274 kişiye ait olanlarının hiçbirinin sistemde kaydı olmadığını ve tamamının sahte olduğunu bildirdi. Soruşturmanın genişleten başlangıç noktalarından biri ise sistemdeki irtibat numarası benzerliği oldu. Farklı uyruklu tam 274 yabancı kişinin ikamet dosyasında aynı telefon numaralarının kullanıldığını fark eden polis, şebekenin izini sürdü. Operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin adını kullananların da bulunduğu 87 şüpheli tespit edildi. Bunlardan Volkan Ö. isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yapılan eş zamanlı baskınlarda 72 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin birçoğu ikamet izni biten yabancı uyruklu kişilerin ikameti uzatması olarak tahattüt veren figüran Türk vatandaşı oldukları ortaya çıktı.
"KANUNSUZ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Çetenin liderliğini yürüttüğü değerlendirilen Mısır uyruklu Rashad Hashem Mousa Ebeid Ahmed'in, 274 usulsüz işten 265'inde bizzat ilişiği olduğu dosyaya girerken ifadesindeki pişkin tavrı dikkat çekti.Her şeyi yardım için yaptığını öne süren şüpheli, "Bu işlemlerin kanunsuz olduğunu bilmiyordum" diyerek kendini savundu. Yakalanan ve çetenin üst düzey yöneticileri oldukları değerlendiren kişiler ise suçu birbirlerine attı. Ancak adresler ele geçirilen dijital materyaller bu şahıslarla olan para trafiğini ortaya koydu.
KANUNSUZ İKAMET İZNİ SATIŞLAR WHATSAPP'TAN...
Şebekenin tüm kirli pazarlığı kurulan "İŞ İŞDİR" isimli grupta döndü. Grupta yönetici olan Rashad Hashem ve Tarek Rashad Hashem'in, yabancılara ait pasaport fotoğrafları, randevu kağıtları ve sahte belgeleri buradan paylaştıkları görüldü. Sosyal medya üzerinden ulaştıkları yabancılara ikamet garantisi veren çete, dosya başına 500 ila 21 bin dolar para talep etti. Paralar da emanetçi hesaplara veya kiralık banka hesaplarına yatırtıldı.
5 BİN LİRAYA FİGÜRAN
Şebeke, sahte kira kontratlar ve Türk vatandaşlarından alınan tahattünameler için ev sahibi olarak sokakta yaşayan veya maddi durumu çok kötü olan vatandaşları kullandı. Bu kişilere de noterden taahhütname vermeleri karşılığında 2-5 bin lira teklif edildi. İncelemelerde çete üyelerinin, polise yakalanmamış ve sistemi daha önce hiç denememiş figüran vatandaşlar için "Sıfır gıcır gıcır" terimi kullandığı ve bu kişilerin dosyalarının daha hızlı kabul göreceği için daha çok para istendiği belirlendi.
İSİMSİZ İLANLARLA YÖNLENDİRDİLER
Çete, yabancıların ikamet iznini uzatmak için ihtiyaç duyduğu aracılara ise, kariyer siteleri üzerinden isimsiz olarak verdikleri "vize işlemleri yaparak günlük 2 bin lira kazanç" başlığı ile verdikleri iş ilanları sayesinde ulaşıyordu. Öte yandan Aksaray ve Fatih gibi bölgelerde isimsiz broşürle "Her türlü ikamet sorunu çözülür" ibaresiyle illegal faaliyetlerini açıkça pazarladıkları saptandı.