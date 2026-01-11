SON DAKİKA: İstanbul’da gece yarısı kabusu! Fırtına hayatı felç etti: Yollar çöktü, ağaçlar devirldi...

İstanbul, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli fırtınaya teslim oldu. Meteoroloji ve Valilik uyarılarının ardından başlayan yağış, kentin birçok ilçesinde maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.
ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET: DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI
Fırtınanın en şiddetli hissedildiği noktalardan biri Zeytinburnu oldu. Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında fırtınaya dayanamayan 3 ağaç büyük bir gürültüyle devrildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, devrilen ağaçlardan birinin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye kaldırdı.
BAYRAMPAŞA'DA YOL ÇÖKTÜ: ARAÇLAR ÇUKURA GÖMÜLDÜ
Kuvvetli yağış Bayrampaşa'da altyapıyı vurdu. Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde sağanak nedeniyle yol çöktü. Oluşan dev çukura bazı otomobiller saplandı. Çukura düşen araçlar belediye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, yol geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.
BAHÇELİEVLER'DE RİSKLİ BİNADA BALKON ÇÖKMESİ
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde daha önce tahliye edilen ve yıkım kararı bekleyen 6 katlı bir binanın 5. katındaki balkonu fırtınanın etkisiyle çöktü. Beton parçaları park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek ağır hasar verdi.
Şans eseri olay anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
BEYKOZ'DA OTOMOBİLLER AĞAÇ ALTINDA KALDI
Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde devrilen dev bir ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testerelerle keserek araçların üzerinden kaldırabildi.
SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU TAKSİM'DE ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı.
Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken ara ara şimşeklerin de geceyi aydınlattığı görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise koşarak sığınacak yer aradı.
ÜSKÜDAR'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini kısa sürede gösterdi. Birçok yerde yollar kısa sürede nehre dönerken bazı yerlerde yerlerde yollar kısa sürede su ile doldu. Selamsızda bir merdivenin üzerinden suların akma anı vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Beylerbeyinde ise yağmurun başlamasıyla yolların kısa sürede su birikintileri ile dolma anı bir dükkanın kamerasına yansıdı. Salacak sahil yolunda ilerleyen bir aracın sileceği sağanak yağışın karşısında yetersiz kaldı. O an araç kamerası ile görüntülendi.
MALTEPE'DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları meydana geldi. Maltepe'de caddede oluşan su birikintileri nedeniyle yol adeta göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar Maltepe Bağdat Caddesinden görüntülendi.
ARNAVUTKÖY'DE EVLERİ SU BASTI
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Arnavutköy'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşların suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Küçükçekmece'de ise su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.