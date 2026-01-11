SON DAKİKA: İstanbul’da gece yarısı kabusu! Fırtına hayatı felç etti: Yollar çöktü, ağaçlar devirldi...

ZEYTİNBURNU'NDA DEHŞET: DEVRİLEN AĞACIN ALTINDA KALDI

Fırtınanın en şiddetli hissedildiği noktalardan biri Zeytinburnu oldu. Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında fırtınaya dayanamayan 3 ağaç büyük bir gürültüyle devrildi. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, devrilen ağaçlardan birinin altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeyle ambulansa taşıyarak hastaneye kaldırdı.