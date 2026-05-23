SON DAKİKA… İstanbul’da hafta sonuna Etnospor damgası! Geleneksel sporlar, aile etkinlikleri ve Dimash konseri

MİNİK ZİYARETÇİLER GELENEKSEL KÜLTÜRÜ ATÖLYELERDE KEŞFETTİ

Festival alanında çocuklara özel hazırlanan atölyeler de gün boyunca devam etti. Farklı yaş gruplarına göre planlanan etkinliklerde Ahşap Kitap Ayracı Atölyesi, Akvaryum Tasarımı Atölyesi, Ahşap Vazo Tasarımı Atölyesi, Tuval Boyama Atölyesi ve Kuş Evi Tasarımı Atölyesi gerçekleştirildi.

Çocuk Obası, çocuk oyun alanları ve şenlik alanları, ailelerin festival boyunca en çok vakit geçirdiği noktalar arasında yer aldı. Geleneksel çocuk oyunları ve sanat atölyeleriyle çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu.

FESTİVAL COŞKUSU DİMASH KONSERİYLE ZİRVEYE ÇIKACAK

Gün boyu süren atlı spor gösterileri, güreş etkinlikleri, kültür tanıtımları, çocuk programları ve sahne performanslarının ardından festivalin üçüncü günü Dimash konseriyle tamamlanacak. Akşam saatlerinde sahne alacak ünlü Kazak şarkıcı Dimash, festival alanını dolduran ziyaretçilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporları, kültürel değerleri, aile ve çocuk etkinliklerini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul'da hafta sonuna renk kattı. Festival, ücretsiz etkinlikleriyle farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdü.