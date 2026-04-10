Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul’da kan donduran cinayet! 19 yaşındaki kızını öldürdü eşini ağır yaraladı: Her yerde aranıyor!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 07:00 Son Güncelleme: 10.04.2026 07:07

SON DAKİKA… İstanbul Zeytinburnu’nda 53 yaşındaki Ercan Ş. dehşet saçtı! 1 yıl önce boşandığı eski eşinin evine barışmak için giden eski eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş.'ye kurşun yağdırdı. 19 yaşındaki Ceylinaz, olay yerinde hayatını kaybederken Türkan B. ise ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelinin peşinde!

Yunus Emre KAVAK
Olay, saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

KIZINI ÖLDÜRDÜ EŞİNİ AĞIR YARALADI

Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp, eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PLANLI BİR CİNAYET Mİ? ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞ...

Saldırı sırasında evde olan Türkan B.'nin kardeşi Güney B. emniyetteki ifadesinde, Ercan Ş.'nin Türkan B. ile barışmak için 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldiğini ve olay anında 2 el silah sesi duyup odadan çıktığını, bu sırada eski eniştesi olan Ercan Ş.'nin evden kaçtığını belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Ercan Ş.'nin 'Kumar oynanması için yer temin etme' suçundan 5 suç kaydı olduğunu belirledi.

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
