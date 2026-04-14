SON DAKİKA… İstanbul’da korkunç saldırı! ’Akşam çay içmeye geleceğiz’ diye tehdit edip kurşun yağdırdı: Suç kaydı pes dedirtti!

Olay 12 Mart Perşembe günü saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı bir şüpheli sokağa gelerek Eray Ç.'nin ailesinin yaşadığı eve silahla ateş açtıktan sonra aynı güzergahı kullanarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

'AKŞAM ÇAY İÇMEYE GELECEĞİZ' DİYE TEHDİT EDİP KURŞUN YAĞDIRDI!

İddiaya göre Seyit S. ile Eray Ç. arasında eski kız arkadaşı nedeniyle husumet bulunduğu, şüphelinin olaydan önce "Akşam çay içmeye geleceğiz" diyerek Eray Ç.'ye tehditte bulunduğu öğrenildi.