SON DAKİKA... İstanbul’da lüks semtlerin kabusu oldular! Bir günde 2 evden tam 1 milyon liralık ziynet çaldılar!

Giriş Tarihi: 14.01.2026 14:57 Son Güncelleme: 14.01.2026 15:19

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy'de 2 şüpheli aynı gün girdikleri 2 evden toplamda 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldı! Daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Bağdat Caddesi'nde yakalandı!

Yeşilköy Mahallesi, Hilmi Naili Sokak'ta bulunan eve 10 Ocak'ta giren hırsızlar yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Aynı gün aynı sokaktaki başka bir eve giren şüpheliler, içeride buldukları ziynet eşyalarını alarak kaçtı. İhbarların ardından iki evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

İncelenen güvenlik kamerası görüntüleriyle kimlik tespiti yapılan şüpheliler Damla Ç. (19) ve kuzeni Naz Ç. (22), teknik ve fiziki takibin ardından Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

