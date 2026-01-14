SON DAKİKA... İstanbul’da lüks semtlerin kabusu oldular! Bir günde 2 evden tam 1 milyon liralık ziynet çaldılar!

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.