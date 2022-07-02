SON DAKİKA | İstanbul’da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var

Son dakika haberi... İstanbul'da şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı. 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

SON DAKİKA | İstanbul'da vapur iskeleye çarptı! Yaralılar var... Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN

İstanbul Beyoğlu'nda dümeni kilitlenen ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı.

Kadıköy-Karaköy seferini yapan SH-Durusu isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan biri kadın iki yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.